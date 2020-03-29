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Жителям Подмосковья запретили выходить из домов

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© vk.com

© vk.com

Режим самоизоляции объявлен в Московской области решением губернатора Андрея Воробьева. Жителям разрешено выходить из дома только в определенных случаях. Введено обязательное соблюдение «социальной дистанции», обещана раздача бесплатных противовирусных препаратов зараженным COVID-19 и региональной компенсации - безработным.

«Жители МО обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси», — сказано в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Отмечается, что все организации и предприятия обязаны обеспечить «условия для социального дистанцирования» — нанести разметку или установить специальный режим посещения.

«Граждане не должны покидать дома. Исключения: обращения за экстренной медицинской помощью; прямая угроза жизни и здоровью; следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена; поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи; выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома; вынос мусора», — таковы новые правила.

Гражданам с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тем, кто помогает предупредить распространение коронавируса, «противовирусные препараты выдаются бесплатно». Где и какие медикаменты выдаются, в сообщении не указано.

«Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15000 рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию», — отмечается в сообщении.

Ранее аналогичные меры приняли в Москве по распоряжению столичного градоначальника Сергея Собянина.

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