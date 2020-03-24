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Япония готова отложить Олимпиаду в Токио максимум на год

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© Flickr

© Flickr

Власти Японии готовы перенести Олимпиаду в Токио максимум на один год из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщила газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что 2021 год называется крайним сроком, поскольку еще через год должны пройти зимние Игры в Пекине. Проведение двух Олимпиад в один год видится слишком сложной задачей.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ допустил перенос Олимпиады в Токио, если ее проведение будет невозможным в полном формате. При этом об отмене Игр в 2020 году говорят все настойчивее. К этому призывают национальные олимпийские комитеты и различные федерации разных стран. Кто-то уже отказался посылать своих спортсменов на состязания.

Как пишет газета, Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 24 марта могут провести телефонную беседу по поводу судьбы Олимпиады в Токио.

Накануне МОК взял паузу на четыре недели, чтобы вынести окончательное решение. Министр спорта Франции тем временем призвала сделать это побыстрее.

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