Почему на акции памяти Бориса Немцова вышло так мало людей

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова объяснила в интервью «Ридусу», почему акции памяти политика Бориса Немцова, которые прошли в Москве и регионах России, получились не столь многочисленными, как планировалось изначально.

Да, я и мои коллеги, мы ждали большей массовости. Но мы ошиблись в прогнозах. Численность акций оказалась весьма небольшой. Я думаю, это никак не связано с фигурой самого Бориса Немцова. Его продолжают помнить. Возможно, малочисленность акций связана с пестрой повесткой. Было ощущение, что каждый пришел со своим. Я и ранее предполагала, что многие попытаются воспользоваться фактом согласованного митинга, чтобы решить свои политические задачи. К Немцову это отношения, конечно же, не имеет, — рассказала Федорова.

Вполне вероятно, предположила эксперт, что многие пришедшие на акции памяти активисты репетировали будущие протестные выступления, которые ожидаются в апреле, когда в России состоится голосование по Конституции.

Накануне прогнозировалось, что в акции памяти Бориса Немцова в Москве примут участие порядка 30 тысяч человек. Однако в реальности на митинг вышли только восемь тысяч активистов. Такие данные сообщают ГУ МВД Москвы и «Белый счетчик».

В регионах ситуация обстоит куда более плачевно. В некоторых городах организаторы митингов не смогли собрать и 50 человек.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года непосредственный исполнитель убийства Заур Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места убийства, приговорен к 19 годам, а следивший за Немцовым Темирлан Эскерханов получил 14 лет.

Предполагаемый заказчик убийства Руслан Мухудинов находится в международном розыске.