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МВД: в марше памяти Немцова приняли участие 8 тысяч человек

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© vk.com

© vk.com

По официальным данным ГУ МВД Москвы, в согласованном марше памяти политика Бориса Немцова в центре столицы принимают участие около восьми тысяч человек.

Похожие цифры ранее сообщал «Белый счетчик».

Ранее организаторы обещали собрать на акцию до 30 тысяч человек.

Напомним, что Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства, Заура Дадаева, к 20 годам колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший убийцу с места преступления, приговорен к 19 годам, его брат Шадид — к 16 годам. Следивший за Немцовым Темирлан Эскерханов получил 14 лет, и последний обвиняемый, Хамзат Бахаев, — 11 лет лишения свободы.

Продолжается расследование выделенного в отдельное производство дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова. С ноября 2015 года он объявлен в международный розыск.

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