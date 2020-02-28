Акция памяти Бориса Немцова может стать самой массовой за последние полгода
- 28 февраля 2020, 13:14
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Митинг оппозиции, который состоится 29 февраля по случаю пятой годовщины со дня убийства Бориса Немцова, может стать самым массовым протестным мероприятием за последние полгода. Авторы Telegram-канала «Номенклатура» прогнозируют, что акция соберет около 30 тысяч человек.
На то, что численность будет высокой, указывает целый ряд факторов, пишет «Номенклатура». Во-первых, пять лет со дня смерти Немцова — дата для оппозиции знаковая. Во-вторых, акция заявлена не только как шествие памяти, но и как выступление против внесения поправок в Конституцию. А в-третьих, после летних несанкционированных митингов прошло довольно большое количество времени, и многие оппозиционеры «успели соскучиться по подобным событиям».
Похожее мнение высказала в интервью «Ридусу» вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова:
Я согласна с оценкой, что акция памяти Бориса Немцова может собрать до 30 тысяч человек. Это одна из немногих тем, по поводу которой люди друг с другом согласны. В нашей оппозиционной среде обычно наблюдается раскол, но смерть Немцова — это тема, которая объединяет людей. Я не исключаю, что на акцию пожалуют и активисты, желающие воспользоваться этим событием, чтобы озвучить собственную позицию по актуальным политическим вопросам, в том числе и по конституционным поправкам. Но тут надо смотреть, как это все будет выглядеть в общем контексте. Можно вычленить из толпы и сфотографировать нескольких человек с соответствующими плакатами, а потом сказать, что шествие было устроено исключительно по поводу изменения Конституции… Однако я думаю, что главная мотивация людей туда идти — это все-таки почтить память.
Напомним, что Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства, Заура Дадаева, к 20 годам колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший убийцу с места преступления, приговорен к 19 годам, его брат Шадид — к 16 годам. Следивший за Немцовым Темирлан Эскерханов получил 14 лет, и последний обвиняемый, Хамзат Бахаев, — 11 лет лишения свободы.
Продолжается расследование выделенного в отдельное производство дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова. С ноября 2015 года он объявлен в международный розыск.
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