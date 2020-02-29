Акции памяти Немцова собрали в регионах меньше людей, чем планировалось

В регионах России, как и в Москве, проходят мероприятия, посвященные памяти убитого в 2015 году политика Бориса Немцова.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства, Заура Дадаева, к 20 годам колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший убийцу с места преступления, приговорен к 19 годам, его брат Шадид — к 16 годам. Следивший за Немцовым Темирлан Эскерханов получил 14 лет, и последний обвиняемый, Хамзат Бахаев, — 11 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается следствие в отношении предполагаемого заказчика и главного организатора убийства Бориса Немцова Руслана Мухудинова. С ноября 2015 года Мухудинов объявлен в международный розыск.

Несмотря на широкое обсуждение в СМИ годовщины гибели политика, мероприятия в Москве и регионах РФ собрали намного меньше людей, чем изначально рассчитывали организаторы этих акций.

Так, в Красноярске почтить память Немцова пришли всего лишь 10 человек. В Улан-Удэ организаторам и вовсе пришлось обойтись одиночными пикетами.



Немного лучше обстоят дела в Барнауле. Там в акции, посвященной Немцову, приняли участие около 70 человек.

В Горно-Алтайске на митинг в честь Бориса Немцова вышли 12 человек, хотя организаторы акции надеялись, что придет порядка 50 участников.

В Иркутске явка составила около 40 человек. А в Омске — 15. И это при заявленных накануне 30 участниках.

В Волгограде организаторам удалось собрать 30 участников, в Орле — 17 человек, в Рязани — 13. В Кемерово акция памяти Немцова прошла в виде одиночных пикетов.

В Москве планировалось, что в акции памяти Бориса Немцова примут участие порядка 30 тысяч активистов. Однако на деле, по данным «Белого счетчика» и МВД, почтить память политика вышли всего восемь тысяч человек.