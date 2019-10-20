Турция снова взяла под контроль приграничный город Рас-эль-Айн в Сирии

Отряды турецкой армии в очередной раз установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, турецкие войска совместно с бойцами оппозиционной Сирийской национальной армии заняли стратегически важный город Рас-эль-Айн.

Как сообщал «Ридус», Вооруженные силы Турции уже устанавливали контроль над городом 12 октября. Однако спустя три дня курдские «Силы народной самообороны» выбили турок из города.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.



В четверг, 17 октября, вице-президент США Майкл Пенс во время пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что военная операция «Источник мира», начатая турецкими войсками на севере Сирии, будет приостановлена на 120 часов.

По его словам, этого времени должно хватить, чтобы формирования Рабочей партии Курдистана (РПК) покинули пределы приграничной зоны безопасности.