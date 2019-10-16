Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани

Отряды сирийской правительственной армии заняли пограничный с Турцией курдский город Кобани (арабское название — Айн-эль-Араб), сообщает государственный телеканал.

Занятый правительственными войсками город находится на северо-востоке сирийской провинции Алеппо.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 15 октября, поступала информация о боях около города Кобани на восточном берегу Евфрата.

Тогда же курдские «Силы народной самообороны» (СНС) восстановили контроль над приграничным городом Рас-эль-Айн на севере Сирии в результате контратаки. Ранее 12 октября стратегически важный Рас-эль-Айн был взят под контроль турецкой армией.

В среду, 16 октября, отряды правительственной сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 13 октября, сирийская правительственная армия направила часть сил на север страны, где сейчас проходит турецкая военная операция против курдов. Отмечалось, что перед подразделениями правительственных войск поставлена задача по «противостоянию турецкой агрессии».

Тогда же представители курдской автономии заявили, что правительственные войска по соглашению сторон «должны взять под защиту границу и будут противостоять турецкой агрессии» вместе с отрядами «Сил народной самообороны» (СНС) и «Сил демократической Сирии» (СДС). Договоренность с Дамаском «позволит освободить все районы, захваченные турецкими войсками и воюющими на их стороне наемниками, включая Африн».

Напомним, 9 октября нынешнего года Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

