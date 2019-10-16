Сирийская армия впервые за пять лет вошла в цитадель ИГ

Отряды правительственной сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

По словам собеседника агентства, подконтрольные Дамаску военные формирования установили в городе свои наблюдательные пункты.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 13 октября, сирийская правительственная армия направила часть сил на север страны, где сейчас проходит турецкая военная операция против курдов. Отмечалось, что перед подразделениями правительственных войск поставлена задача по «противостоянию турецкой агрессии».

Тогда же представители курдской автономии заявили, что правительственные войска по соглашению сторон «должны взять под защиту границу и будут противостоять турецкой агрессии» вместе с отрядами «Сил народной самообороны» (СНС) и «Сил демократической Сирии» (СДС). Договоренность с Дамаском «позволит освободить все районы, захваченные турецкими войсками и воюющими на их стороне наемниками, включая Африн».

В 2014 году боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) захватили Ракку, после чего город фактически стал цитаделью террористов.

В октябре 2017-го Ракка была освобождена в результате многомесячной операции «Сирийских демократических сил» при поддержке авиации международной коалиции.



Как заявляли в Минобороны РФ, нанесенные коалицией США авиаудары унесли жизни тысячи мирных жителей города, который был практически разрушен в результате бомбардировки.

Напомним, 9 октября нынешнего года Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.