В Конгрессе США предложили заморозить активы Эрдогана
- 16 октября 2019, 21:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Палата представителей Конгресса США планирует обнародовать в среду, 16 октября, законопроект о введении санкций в отношении Турции, заявила конгрессмен Лиз Чейни.
По ее словам, это связано с военной операцией терецких вооруженных сил против курдов на северо-востоке Сирии, сообщает агентство Bloomberg.
В случае принятия законопроекта в США будут заморожены активы президента Турции, а также вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли и энергетики.
Кроме того, проект предлагает ограничить выдачу виз этим людям для поездок в Соединенные Штаты.
Ограничительные меры также запланированы в отношении энергетического и военного секторов Турции.
Под также попадут американские поставки для вооруженных сил Турции, отмечает агентство.
Как сообщал «Ридус», в понедельник, 14 октября, помощники президента США Дональда Трампа подготовили список мер против «широкого круга лиц» в рамках первого раунда антитурецких санкций, и президенту осталось лишь подписать указ.
На следующий день американский вице-президент Майк Пенс сообщил о звонке Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, в котором президент США потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии.
Напомним, 9 октября нынешнего года Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.
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