В Конгрессе США предложили заморозить активы Эрдогана

Палата представителей Конгресса США планирует обнародовать в среду, 16 октября, законопроект о введении санкций в отношении Турции, заявила конгрессмен Лиз Чейни.

По ее словам, это связано с военной операцией терецких вооруженных сил против курдов на северо-востоке Сирии, сообщает агентство Bloomberg.

В случае принятия законопроекта в США будут заморожены активы президента Турции, а также вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли и энергетики.

Кроме того, проект предлагает ограничить выдачу виз этим людям для поездок в Соединенные Штаты.

Ограничительные меры также запланированы в отношении энергетического и военного секторов Турции.

Под также попадут американские поставки для вооруженных сил Турции, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 14 октября, помощники президента США Дональда Трампа подготовили список мер против «широкого круга лиц» в рамках первого раунда антитурецких санкций, и президенту осталось лишь подписать указ.

На следующий день американский вице-президент Майк Пенс сообщил о звонке Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, в котором президент США потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии.

Напомним, 9 октября нынешнего года Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

