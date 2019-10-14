В Сирии «потерялись» головорезы из ИГИЛ

Американские СМИ сообщили о том, что военные США при отходе из района проведения турецкой военной операции в Сирии не успели забрать с около пятидесяти опасных террористов «Исламского государства»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Одновременно арабская пресса сообщила о бегстве почти восьмисот пленников из курдского лагеря для исламистов.

В частности, газеты The New York Times и Asharq Al-Awsat написали со ссылкой на источники в правительстве США и курдском ополчении, что США оставили пятьдесят «особо ценных» заключенных ИГИЛ* в охраняемых курдскими формированиями тюрьмах. Представители курдов заявили, что из спецлагеря около города Айн-Иса на севере Сирии, в котором содержатся сторонники ИГИЛ*, сбежали 785 иностранцев и их семей, подозреваемых в связях с «Исламским государством»*.

Согласно этим сообщениям, пленники напали на охрану тюрьмы после того, как турецкая армия нанесла удар по городу Айн-Иса. К этому времени численность охраны уменьшилась в десять раз из-за необходимости вести боевые действия против Турции — «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют курдские военизированные отряды, объявили о принудительной мобилизации всех курдских мужчин в возрасте до 42 лет.

«Не нужно ждать от нас, что мы будем заботиться о ваших гражданах-террористах, пока вы спокойно смотрите, как наших детей убивают, людей заставляют бежать, а в регионе идет этническая чистка», — заявил в Twitter пресс-секретарь СДС Мустафа Бали.

На новости уже отозвались президенты Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Последний назвал их «дезинформацией», направленной против усилий Турции обеспечить собственную безопасность. «Они постоянно транслируют дезинформацию о том, что боевики ИГИЛ* сбежали из тюрьмы. Они это делают для того, чтобы возбуждать США и Запад», — сообщил турецкий лидер.



Президент США заявил, что враждующие турецкие и курдские военные ни при каких обстоятельствах не должны допустить побег заключенных террористов из тюрем в Сирии. «США удерживают худших из заключенных ИГИЛ*. Турция и курды не должны позволить им уйти. Европа должна была принять их обратно после многочисленных просьб. Они должны сделать это сейчас. Они никогда не приедут в Соединенные Штаты и не будут допущены в них!» — пообещал Трамп в Twitter.

Кроме того, Трамп посоветовал курдам отступить из пограничных районов на севере Сирии. По его словам, им будет «очень сложно» победить турецкие войска, у которых, в отличие от курдских, есть военная авиация.

Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию, оккупировав приграничную 30-километровую зону. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

Против турецкой интервенции выступило Сирийское правительство в Дамаске, США, страны Европы и арабские страны. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Турцию немедленно прекратить наступление. Президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, несколько раз предостерегал турецкие войска от удара по союзным США сирийским курдам, а накануне назвал операцию «плохой идеей». В Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО, а также подготовили внушительный список санкций против турецкой экономики и лично президента Эрдогана.



Как сообщал «Ридус», курдские войска охраняют более десяти тысяч пленных боевиков и их семьи, подозреваемых в связях с «Исламским государством»*, плэтому вторжение Турции может сыграть на руку исламистам. Повод для серьезных претензий со стороны мировой общественности турецкие войска подали в первый же день проведения операции, разбомбив тюрьму с боевиками. Трамп возложил на Турцию ответственность за пленных террористов, но сорок самых опасных из них американские войска все же взяли под свою охрану.



Согласно сообщению сирийского государственного агентства SANA, президент Сирии Башар Асад при посредничестве России заключил перемирие с курдскими «Силами народной самообороны» и направил часть Вооруженных сил на север страны, чтобы оказать противодействие турецкой армии и защитить мирное население. Сирийские военнослужащие без боя заняли Манбидж к северу от Алеппо на западном крае «зоны безопасности», которую Турция намерена установить в Сирии, и выдвинулись в Кобани. Ранее в ходе войны в Сирии эти города перестали подчиняться Дамаску.



* запрещенная в РФ террористическая организация.

