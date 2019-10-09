Германия и Великобритания осудили вторжение Турции в Сирию

Германия и Великобритания вслед за Францией осудили военную операцию Турции в Сирии и пообещали созвать заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу. Об этом в среду заявила государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

«Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем [операцию ВС Турции на севере Сирии]. Мы намерены созвать Совет Безопасности ООН», — цитирует ее слова AFP.



Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли выразила опасение, что военная операция Турции по установлению «зоны безопасности» в Сирии «Источник мира» может укрепить позиции «Исламского государства»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Курдские войска в настоящее время заняты охраной 12 тысяч пленных боевиков, подозреваемых в связях с «Исламским государством»* и вторжение Турции может сыграть на руку исламистам.

Как сообщал «Ридус», 7 октября турецкие ВВС разрушили два моста на границе Сирии и Ирака, а 9 октября приступили к полноценным боевым действиям, начав наносить артиллерийские и авиаудары по позициям курдских войск в пограничном городе Рас-эль-Айне (сирийская провинция Хасака). Президент Реджеп Эрдоган проинформировал российского лидера Владимира Путина о начале военной операции по телефону.

Напомним, начало операции несколько раз откладывалось из-за угроз Вашингтона в адрес Анкары, ее началу предшествовали напряженные переговоры между Турцией и Соединенными Штатами, по итогам которых в Конгрессе США не исключили приостановки членства Турции в НАТО.

В частности, президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции, а накануне еще раз предостерег турецкие войска от удара по союзникам США в Сирии. Со своей стороны, Эрдоган говорил, что хотя Турция не собирается противостоять США, но не желает «закрывать глаза на поддержку, которую они оказывают террористическим группировкам».

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», в которые входят курдские отряды, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

*запрещенная в РФ террористическая организация