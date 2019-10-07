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Франция осудила вторжение Турции в Сирию

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о том, что военная операция Турции по установлению «зоны безопасности» в Сирии может укрепить позиции «Исламского государства»* [запрещенная в РФ террористическая организация].

«Мы должны быть крайне бдительными, так как такой шаг, идущий вразрез с целями коалиции, может укрепить „Исламское государство“», а не ослабить или уничтожить его", — цитирует Парли агенство Reuters.

Она отметила, что в Париже будут внимательно следить за выводом войск США из Сирии и действиями турецких войск.

Как сообщал «Ридус», 7 октября турецкие ВВС разрушили два моста на границе Сирии и Ирака, тем самым фактически начав военную операцию против сирийских курдов, о которой последние несколько месяцев заявлял президент Реджеп Эрдоган. Начало операции откладывалось из-за угроз Вашингтонав адрес Анкары. В частности, президент Дональд Трамп дважды угрожал «уничтожить» экономику Турции. Со своей стороны, Эрдоган говорил, что хотя Турция не собирается противостоять США, но не желает «закрывать глаза на поддержку, которую они оказывают террористическим группировкам».

Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», в которые входят курдские отряды, пригрозили Турции «тотальной войной» в том случае, если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии. Сирийское правительство также выступает категорически против турецкой интервенции, однако не имеет сил предотвратить вторжение на свою территорию. Россия, ввиду тесных экономических связей с Турцией, воздерживается от резких заявлений в адрес Анкары.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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