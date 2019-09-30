Саудовская Аравия восстановила нефтедобычу после атаки дронов

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо объявил о том, что властям Саудовской Аравии удалось полностью восстановить нефтедобычу после атаки на объекты национальной нефтедобывающей компании Saudi Aramco в середине сентября.

«Они следуют тому плану, который они утвердили 30 сентября. И согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи», — заявил Баркиндо журналистам на полях XVI Ежегодного заседания клуба «Валдай» в Сочи.



«Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи», — цитирует главу ОПЕК «РИА Новости».



Напомним, в ночь на 14 сентября группа беспилотных летательных аппаратов атаковала предприятия Saudi Aramco на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя йеменская шиитская военизированная группировка хуситы, которая уже десять лет воюет с саудовскими войсками. В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

В качестве доказательства причастности Ирана к нападению саудовское министерство обороны показало обломки БПЛА. По словам представитель ведомства Турки аль-Малики, всего для атаки на объекты Saudi Aramco было применено 25 дронов и крылатых ракет.



Американские СМИ сообщили о том, что удар по предприятиям Saudi Aramco был нанесен из южной части Ирана. Согласно этой версии, ракеты перед ударом по объектам Saudi Aramco якобы пролетели над южным Ираком и пересекли воздушное пространство Кувейта, миновав радиолокационные системы США и саудовские силы ПВО, сосредоточенные в районе Персидского залива. Госсекретарю США Майку Помпео пришлось объяснять журналистам, что даже лучшие системы ПВО работают «с переменным успехом» и «не всегда сбивают цели».



В результате атаки Соединенным Штатам удалось убедить своих партнеров в Европе в бесперспективности ядерной сделки с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).Этот договор был заключен Тегераном и международной «шестеркой» (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Сделка ограничивала иранские ядерные разработки в обмен на отмену санкций ООН, США и ЕС. В мае 2018 года Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки, а в ноябре американские санкции против нефтяного сектора Ирана вновь вступили в силу, однако страны Европы не последовали примеру американцев.