Экс-генпрокурор Украины пожаловался на адвоката Трампа

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в оказании давления на Киев с целью начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

По словам Луценко, он говорил Джулиани, что готов инициировать дело только при условии официального открытия в США расследования в отношении Байдена и его сына, и настаивал на том, что украинский закон они не нарушали.



«Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника», — заявил Луценко в интервью газете Los Angeles Times.



Джулиани и Луценко дважды встречались лично и неоднократно говорили по телефону, во время этих бесед адвокат Трампа регулярно просил начать расследование против Байденов, подчеркнул экс-гепрокурор.

Заявления Юрия Луценко могут навредить Дональду Трампу. Как сообщал «Ридус», в США бушует внутриполитический скандал: оппоненты Трампа в очередной раз пытаются отстранить его от власти, обвиняя в попытке получить от украинского президента компромат на своего соперника на грядущих выборах 2020 года Джо Байдена, шантажируя Киев выделением военной помощи.



Согласно рассекреченной стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, глава Белого дома попросил расследовать дело Байдена-младшего, а Зеленский пообещал «восстановить справедливость». Узнав об этом из доноса сотрудника спецслужб, конгрессмены от Демократической партии США решили устроить Трампу импичмент.



Напомним, Юрий Луценко, который был видным представителем команды экс-президента Петра Порошенко и занимал пост генпрокурора с 2016 года, подал в отставку в конце августа, после победы партии Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду и формирования нового состава правительства. До этого Луценко отказывался уходить со своей должности, несмотря на прямые требования со стороны нового президента Украины.



Незадолго до отставки Луценко американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что сам генпрокурор и президент Порошенко работали «на свои карманы и украли очень много денег».

