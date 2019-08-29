Генпрокурор Украины Луценко подал заявление об отставке
- 29 августа 2019, 12:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине подал заявление об отставке генеральный прокурор Юрий Луценко.
Об этом в соцсети сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
«Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об освобождении от должности генерального прокурора», — поместила пресс-секретарь пост в своем микроблоге в Twitter.
Луценко был назначен на пост генерального прокурора Украины в 2016 году, напоминает ФАН.
11 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора. Луценко в свою очередь заявил, что «президент не имеет права делать представление» на его увольнение.
В середине августа американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и генпрокурор Украины Юрий Луценко работали «на свои карманы и украли очень много денег».
Как ранее сообщал «Ридус», в четверг, 29 августа, стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении действующего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия на предмет его причастности к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Вполне возможно предположить, что оба эпизода связаны с попыткой администрации нового президента Украины избавиться от своих предшественников.
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