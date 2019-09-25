Захарова поглумилась над Демпартией США

Официальный представитель МИДа Мария Захарова жестко прокомментировала публикацию Белым домом стенограммы разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Для публикации Трампу пришлось рассекретить запись специальным приказом.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси», — написала Захарова в Facebook, имея ввиду запуск председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси процедуры импичмента.



«Получается, Джулиан Ассанж — это практически Герой США. Ведь он предоставил общественности не один, а тысячи материалов аналогичного характера. Не очень понятно, почему в своё время демократы же на него и обиделись», — съязвила Захарова.

Представитель российского МИД с издевкой предложила американским властям опубликовать стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, закрытых заседанияй ЦРУ, ФБР и Пентагона.

«Все в студию! Можно начать с перепечатки Викиликс: брать и публиковать на сайте Конгресса и Белого Дома, доставляя новые материалы за последние 10 лет. А вот потом и посмотрим, кто и как нарушал закон, о чем с дрожью в голосе вчера столько говорила Нэнси Пэлоси», — заключила она.

Напомним, в стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским глава Белого Дома посетовал на недостаточное содействие Украине со стороны европейских стран, а также попросил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, при этом не увязывая с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

Политические противники Трампа еще до публикации стенограммы обвинили его в давлении на главу Украины с целью заполучить компромат на Байдена-старшего. Последний выразил намерение баллотироваться на пост президента США от Демократической партии на выборах в 2020 году.

Как сообщал «Ридус», Минюст США уже провел проверку стенограммы и не нашел нарушений закона в июльской беседе Трампа и Зеленского. В связи с отсутствием оснований для проведения дальнейшего расследования дело было закрыто.