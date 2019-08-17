Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 млрд долларов

Американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.

По словам Кислина, это произошло за пять лет пребывания Порошенко на посту главы государства.

Бизнесмен отметил, что, насколько ему известно, только через государственную компанию «Центрэнерго» было выведено от 700 до 800 миллионов долларов.

В интервью порталу «Страна.ua» Кислин добавил, что Порошенко и генпрокурор Украины Юрий Луценко работали «на свои карманы и украли очень много денег».

Американский предприниматель подчеркнул, что в Соединенных Штатах на бывшего президента Украины заведено несколько уголовных дел.

В частности, одно из них связано с возможным выводом за рубеж 1 миллиарда долларов транша, который Киеву предоставил МВФ, отмечает ФАН.

Кислину во время правления Порошенко был запрещен въезд на Украину. По словам американского предпринимателя, это произошло после того, как он сообщил о коррупционных схемах экс-президента.

В настоящее время бизнесмен приехал в Киев, чтобы «встретиться с новым руководством страны».

Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила о получении судебного разрешения на допрос бывшего президента этой страны Петра Порошенко с применением детектора лжи.

Недавно Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании более, чем десятка уголовных дел, которые открыты против него в Киеве.

Среди предъявленных Порошенко обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Особенно резонансным является расследование коррупционных преступлений в украинской армии, к которым может быть причастен бывший президент.

Буквально на днях ГБР Украины возбудило против экс-президента еще одно уголовное дело, на этот раз — из-за незаконного пересечения границы по поддельным документам. Следователи выяснят обстоятельства выезда Порошенко на отдых на Мальдивы в январе 2018 года. Украинские СМИ тогда писали, что новогодний тур президента и его семьи обошелся бюджету страны в 500 тысяч долларов, а сам глава государства выехал на острова по документам на имя Mr Incognito Petro Ukraine.

