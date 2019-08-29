Трамп заморозил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение военной помощи Украине и провести проверку расходования уже перечисленных средств.

Как пишет американское издание Politico со ссылкой на источник в администрации главы государства, проводить проверку поручено министру обороны Марку Эсперу и помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону. От них требуется выяснить, были ли выделенные Киеву средства потрачены наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

Так как Белый дом лишь распоряжается средствами, а выделяет их Конгресс США, в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей в связи с заявлением Трампа выразили тревогу и подчеркнули, что финансирование украинской армии имеет решающее значение для сдерживания России.

«У нас есть серьезные опасения по поводу замораживания этих важных ассигнованных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему они задерживают эти ресурсы», — сказано в заявлении представителя Комитета по ассигнованиям Эвана Холландера.

Всего два месяца назад Министерство обороны США пообещало выделить Украине еще 250 миллионов долларов в качестве помощи в оборонной сфере уже в текущем финансовом году. После Евромайдана и начала вооруженного конфликта в Донбассе американцы ежегодно выделяли сотни миллионов долларов киевским властям на «отражение российской агрессии», однако эффективность расходования этих средств окружением президента Петра Порошенко вызывала вопросы и на самой Украине, и за рубежом.

С учетом нового раунда финансирования общий объем выделенной Киеву с 2014 года помощи достиг бы 1,5 миллиарда долларов (не считая разнообразной военной техники), так что желание Трампа провести ревизию нельзя назвать совсем уж мелочным. Тем более что новый президент Украины Владимир Зеленский вот-вот сменит состав правительства, и прежние министры не смогут помешать проводить проверки.

Как сообщал «Ридус», прохладное отношение Дональда Трампа к событиям на Украине и недавние дружественные заявления в адрес России вызвали у его оппонентов в США новый приступ негодования. Американская пресса в очередной раз объявила Трампа «марионеткой Путина», а самого российского лидера — главным бенефициаром прошедшего во Франции саммита стан «Большой семерки». Это произошло несмотря на то, что именно Трамп в 2017 году одобрил поставки летального оружия Украине, хотя его предшественник Барак Обама на этот шаг так и не решился.