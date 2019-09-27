Мошенники стали обзванивать россиян из поддельных кол-центров

В России нарастает масштаб проблемы мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации, бьют тревогу участники рынка.

«По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России, который знает лишь о „капле в море“ мошенничеств. Участники рынка ждут от регулятора „единого решения“», — пишет газета «Коммерсант».

Первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев подтвердил изданию, что подмены номера коснулись широкого круга банков. По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

Бороться с жуликами путем направления жалоб операторам связи оказалось не особенно эффективно — блокируются номера поддельных кол-центров сотнями, но их счет уже идет на тысячи. В «Ростелекоме» считают, что нужно заниматься не «ручными» блокировками, а выстраивать общий механизм выявления и блокировки вызовов с подмененными номерами. В ЦБ планируют создать актуальную базу номеров, которая позволяла бы операторам связи «на лету» проводить их аутентификацию.

Сообщения о новых схемах мошенничества появляются регулярно, причем в большинстве случаев преступники пытаются воспользоваться невнимательностью и доверчивостью граждан. Например, мошенники часто обзванивают клиентов банков и предлагают им поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, а под предлогом выплаты комиссии «за перевод документов» просят сообщить информацию о карте. При выводе средств используются платежные системы мобильных операторов.

Часто злоумышленники представляются сотрудниками банка и под разными предлогами просят сообщить конфиденциальную информацию — номера карты, код из смс или паспортные данные. Один из свежих способ обмана связан с использованием роботов. Мошенники сообщают клиенту банка, что звонят из службы безопасности и стараются убедить его продиктовать код подтверждения из пришедшего ему ранее смс «системе распознавания голоса» после звукового сигнала. О новых разновидностях мошенничества регулярно предупреждают в Сбербанке и полиции.

Недавно специалисты Центрального банка РФ подсчитали, что почти в каждом третьем случае россияне лишаются средств на своих счетах из-за собственной беспечности при обращении с интернет-сервисами и мобильными устройствами. Также в ЦБ определили, что жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно предоставлять данные своей банковской карты, чаще всего становятся становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как не стать жертвой «черных кредиторов».

