В ЦБ назвали наиболее частых жертв мошеннических лотерей
- 05 сентября 2019, 21:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Чаще всего становятся жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно предоставлять данные своей банковской карты, становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах, сообщают «Новые Известия».
Об этом рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев во время выступления на конференции по безопасности финансовой сферы.
«Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», — отметил Сычев.
По словам сотрудника ЦБ, за последние полтора года резко изменилась возрастная структура людей, становящихся основной целью мошенников.
Если раньше это были в основном пожилые люди, то сейчас злоумышленники в первую очередь обращают внимание на экономических активных граждан.
«Это возрастная категория от 32 до 48 лет», — приводит издание слова сотрудника безопасности банка.
По словам Сычева, больше 65% пострадавших — это женщины экономически активного возраста.
Как сообщал «Ридус», в августе в России появился новый способ телефонного мошенничества, о чем своих клиентов начали активно информировать кредитные организации.
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