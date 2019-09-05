В ЦБ назвали наиболее частых жертв мошеннических лотерей

Чаще всего становятся жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно предоставлять данные своей банковской карты, становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах, сообщают «Новые Известия».

Об этом рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев во время выступления на конференции по безопасности финансовой сферы.

«Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», — отметил Сычев.

По словам сотрудника ЦБ, за последние полтора года резко изменилась возрастная структура людей, становящихся основной целью мошенников.

Если раньше это были в основном пожилые люди, то сейчас злоумышленники в первую очередь обращают внимание на экономических активных граждан.

«Это возрастная категория от 32 до 48 лет», — приводит издание слова сотрудника безопасности банка.

По словам Сычева, больше 65% пострадавших — это женщины экономически активного возраста.



Как сообщал «Ридус», в августе в России появился новый способ телефонного мошенничества, о чем своих клиентов начали активно информировать кредитные организации.