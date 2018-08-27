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В Сбербанке рассказали о новом виде банковского мошенничества

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© pixabay.com

В ближайшие полгода в России может появиться новый вид банковского мошенничества, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что речь идет о роботе, подделывающем голоса.

«Мы видим, что тренд социальной инженерии будет продолжаться, и при этом будут использоваться новые методы мошенниками», — цитирует его ФАН.

В ходе сессии на российском инвестиционном форуме Кузнецов продемонстрировал возможности новой мошеннической схемы. Он включил аудиозапись диалога, в котором условный губернатор просил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе. При этом прозвучал голос легендарного актера Иннокентия Смоктуновского.

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора, и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции», — приводит издание слова зампреда правления Сбербанка.

Кузнецов также известил о том, что Сбербанк уже разработал меры противодействия мошенникам, и призвал другие банки взять эту систему на вооружение.

Как пишет ФАН, ранее Кузнецов сообщил на форуме о предложении Сбербанка запретить сайты, которые распространяют программы, позволяющие подменять номер телефона. По его словам, мошенники звонят с номеров банка и сообщают о том, что неизвестные пытаются провести несанкционированное списание с карты клиента денежных средств.

Оказалось, что злоумышленники пользуются сайтами, которые предлагают за вполне разумную сумму продукты программного обеспечения, позволяющие подменять номер телефона.

Ранее сообщалось о новом виде мошенничества при оплате банковской картой.

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