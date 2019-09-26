Лавров назвал неприятным отказ Минска разместить военную базу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» российско-белорусских отношений отказ президента Александра Лукашенко размещать российскую военную базу на своей территории.

«Это действительно неприятный эпизод», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».



«Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», — добавил министр.



Сергей Лавров отметил, что в Москве, как и в Минске, белорусские вооруженные силы рассматривают как защищающие общие интересы и территорию двух государств.

Глава МИД признал разногласия с Белоруссией по части внешней политики, но указал на программу совместных действий. «Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать», — подчеркнул Лавров.

Длительное время президент Лукашенко умудряется делать противоречивые заявления относительно отношений Белоруссии с Россией и странами Запада, то жалуясь на жесткую политику Москвы и демонстрируя готовность к сотрудничеству с Европой и США, то пускаясь в рассуждения о вековой дружбе и единстве русского и белорусского народов. Так, в октябре 2018 года он пообещал быть надежным партнером США даже в ущерб интересам Белоруссии, а вскоре отказался от братского отношения к России.

В марте 2019 года Лукашенко заявил, что Минску необходимо «налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО» и не смотреть на страны альянса «как на врагов», а вскоре после этого назвал Россию оплотом белорусского суверенитета. В конце августа 2019 года президент подтвердил стремление Белоруссии к нормализации отношений с США и готовность начать их «с нового листа». В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости участия США в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе, поддержав тем самым аналогичную позицию Киева.