Лукашенко отказался от братского отношения к России

Президент Александр Лукашенко больше не считает Россию братским государством для Белоруссии, а лишь ее ключевым внешним партнером. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ.

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

Вместе с тем, Лукашенко признал, что и на таком уровне дорожит отношениями с Москвой, и всегда подчеркивал «значимость этого взаимодействия».

Напомним, российско-белорусские отношения ухудшились после того, как Москва пересмотрела объемы экономической поддержки Минска в меньшую сторону. У президентов Путина и Лукашенко состоялось несколько раундов непростых переговоров, между которыми белорусский лидер делал не самые приятные для российского уха заявления.

Так, в ноябре Лукашенко потребовал от правительства обеспечить полную энергетическую независимость страны, а также пообещал быть надежным партнером США даже в ущерб Белоруссии.