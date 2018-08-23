Лукашенко: в России обнаглели до такой степени, что руки выкручивают

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком своего правительства заявил, что некоторые действия российских партнеров напоминают санкции, сообщает телеграфное агентство БЕЛТА.

Сами находятся под санкциями и осуждают это. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников, — отметил белорусский лидер.

Говоря о российских нефтепроводах, идущих через республику, Лукашенко возмущенно произнес, что в России «уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».



«То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — подчеркнул глава белорусского государства, правда не уточнив, кого конкретно в России он имеет в виду.

Лукашенко добавил, что Белоруссия при необходимости будет закрывать нефтепроводы для проведения ремонтных работ, несмотря на транзит через них российской нефти, отмечает агентство.



С 12 апреля Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии «до урегулирования сложившейся ситуации», напоминает News.ru.



Как сообщал «Ридус», в марте нынешнего года Лукашенко во время традиционной встречи с представителями общественности заявил, что его страна никогда не была и не будет нахлебником у России. Он также тогда отметил, что Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран, если не договорится с Москвой о компенсации из-за налогового маневра.