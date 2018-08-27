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Лукашенко призвал дружить со странами НАТО

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© Николай Петров/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо «налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО», сообщает информационное агентство БЕЛТА.

Глава белорусского государства, выступая в Минске на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, отметил, что его стране, как и ее соседям, не нужны новые разделительные линии.

«Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть как на врагов», — подчеркнул Лукашенко, говоря о государствах, входящих в Североатлантический альянс.

Президент отметил, что членами НАТО являются три страны, граничащие с Белоруссией, а также «страстно, яростно» стремящаяся туда Украина.

Несколько дней назад Лукашенко во время традиционной встречи с представителями общественности заявил, что российскому телевидению необходимо прекратить «оголтелую пропаганду и нападки» на украинские власти.

Президент Белоруссии также отметил, что его страна никогда не была и не будет нахлебником у России, а в случае необходимости перейдет на нефть из других стран.

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