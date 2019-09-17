Лукашенко выступил за участие США в разрешении конфликта в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости участия США в урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Заявление прозвучало на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.

«Думаю, что США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», — цитирует слова Лукашенко РИА Новости. По его словам, если у переговорщиков что-то не получается, надо подключать новые силы, которые дадут новые идеи, «это — азбука дипломатии».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал изменить «нормандский формат» переговоров, подключив к нему США, Турцию и Великобританию, однако в МИД Франции дали отрицательный отзыв на эту инициативу, назвав ее неактуальной.

Как сообщал «Ридус», накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл объявил, что Вашингтон и Минск восстановят дипломатическое представительство на уровне послов и отметил стремление американских властей реализовать в полной мере потенциал двусторонних отношений, а также подчеркнул заинтересованность США в сохранении суверенитета Белоруссии. Эта новость появилась вскоре после разглашения плана объединения российской и белорусской экономик.

Напомним, отношения Белоруссии и США резко ухудшились в 1996 году, после референдума по изменению Конституции страны и увеличения срока полномочий президента. Тогда страны Запада сочли, что результаты народного волеизъявления были сфальсифицированы, благодаря чему президент получил неограниченные полномочия.

После президентских выборов 2006 года США и Евросоюз ввели против Белоруссии санкции. Американские санкции предусматривали блокирование собственности и активов десяти руководителей белорусского правительства, включая самого Лукашенко. Ежегодно санкции обновляются, в черные списки включаются новые высокопоставленные чиновники, предприятия и учреждения.

В октябре 2015 года США частично сняли ограничения в отношении девяти белорусских компаний, введенных в 2006 году за «подрыв демократического процесса». В частности, были разрешены запрещенные ранее транзакции с белорусским государственным концерном «Белнефтехим» и его американским подразделением, производителем шин ОАО «Белшина», производителем аммиака и удобрений ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно» и «Белорусским нефтяным торговым домом». В июне 2019 года санкции США против Белоруссии были в очередной раз продлены на год.

Длительное время президент Лукашенко умудряется делать противоречивые заявления относительно отношений Белоруссии с Россией и странами Запада, то жалуясь на жесткую политику Москвы и демонстрируя готовность к сотрудничеству с Европой и США, то пускаясь в рассуждения о вековой дружбе и единстве русского и белорусского народов. Так, в октябре 2018 года он пообещал быть надежным партнером США даже в ущерб интересам Белоруссии, а вскоре отказался от братского отношения к России.

В марте 2019 года Лукашенко заявил, что Минску необходимо «налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО» и не смотреть на страны Альянса «как на врагов», а вскоре после этого назвал Россию оплотом белорусского суверенитета. В конце августа 2019 года президент подтвердил стремление Белоруссии к нормализации отношений с США и готовность начать их «с нового листа».