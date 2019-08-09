Франция отказалась приглашать США в «нормандскую четверку»

В МИД Франции отказались менять состав участников переговоров в «нормандском формате» по инициативе Украины, назвав такую постановку вопроса неактуальной.

«Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению Минских соглашений, особенно в рамках „нормандского формата“, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине послом Куртом Волкером. Модификация „нормандского формата“ не стоит на повестке дня», — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге для прессы 9 августа.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский предлагал президенту России Владимиру Путину изменить формат переговоров, подключив к нему США и Великобританию.

В конце июля так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о том, что в Киеве созрел новый план по возвращению полуострова, который включает в себя создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму в новом формате с участием Германии, Франции, Великобритании, Турции и США.

Вскоре после этого Владимир Зеленский совершил визит в Анкару и провел переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом, по итогам которых последний сделал заявление в поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, первые переговоры в «нормандском формате» состоялись на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников по Антигитлеровской коалиции на севера Франции в 1944 году. На встрече лидеров четырех государств в «нормандском формате» 11−12 февраля 2015 года в Минске были приняты Минские соглашения, которые не выполнены Украиной до сих пор, так как включают в себя крайне непопулярные среди украинцев требования, включая конституционную реформу. Крым в тексте соглашений не упоминается.