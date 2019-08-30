Депутат Сейма Латвии объяснил акции протеста в Москве происками Запада

Депутат Сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс назвал уличные акции оппозиции в России срежиссированными на Западе.

«Я как-то, когда начались эти события в российской столице, сложил картинки — Гонконг, Париж, Москва… И там только лица менялись, а постановка была одна и та же. То есть чувствуется опытная режиссерская рука. И если мы посмотрим: „арабская весна“ в Северной Африке, события на Ближнем Востоке, события на Украине, в Грузии по смене политического строя, как кто приходил к власти — сценарии написаны одинаково», — заявил парламентарий в интервью ФАН.



«Исполнители немного другие, но принципиально ничего там не меняется. Основная цель у всех этих событий — началось-то все еще с Чечни, Северного Кавказа, Грузии, Украины — это попытка ослабить и раздербанить Россию», — выразил уверенность Адамсонс.



Гражданам России депутат посоветовал вспомнить, в каком состоянии находилась экономика России в последние годы правления Бориса Ельцина. «Я уже не говорю по поводу государственной задолженности, которая на сегодняшний день, насколько понимаю, полностью погашена. Давайте вспомним, как в России получали пенсии или, точнее, не получали, как не получали зарплату, — это все почему-то забыли», — сказал он.

Ранее Янис Адамсонс дал резонансный комментарий российским СМИ по поводу прибытия в Латвию американской военной техники, в котором подверг критике правительство за политический курс на присутствие военных НАТО в стране. Адамсонс выразил обеспокоенность тем, что американские военные не подчиняются латвийским законам и потому их практически невозможно привлечь к ответственности, какое бы преступление они не совершили



Напомним, в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосгоризбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек. До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.

После этого лидер республиканцев в нижней палате парламента США Стени Хойер выступил в поддержку уличных акций в Москве, заявив о «подавлении путинским режимом свободы слова и кандидатов от оппозиции». Кроме того выяснилось, что сотрудник американской компании Akin Gump рассылал через корпоративную компьютерную систему сообщения, касающиеся выборов в России.