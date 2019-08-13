В Конгрессе США подержали московские акции протеста
- 13 августа 2019, 10:09
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Лидер республиканцев в нижней палате парламента США Стени Хойер выступил в поддержку акций оппозиции в Москве.
«Я солидарен с российским народом и, в частности, с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в своей стране путем свободных и справедливых выборов, и добиваются права быть избранными. Подавление путинским режимом свободы слова и кандидатов от оппозиции, баллотирующихся на посты, должно встревожить мир, и Конгресс США внимательно следит за развитием событий», — сказано в заявлении конгрессмена на его официальном веб-сайте.
«Я призываю российские власти освободить политзаключенных, прекратить арестовывать мирных демонстрантов и позволить кандидатам от оппозиции баллотироваться на выборах без преследований. Конгресс поддерживает тех, кто в России ищет демократию и правительство, свободное от безудержной коррупции», — добавил Стени Хойер.
Накануне Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ усмотрела элементы подстрекательства к уличным беспорядкам в действиях американского посольства в Москве. Как сообщил сенатор Олег Морозов, речь идет о рассылке сообщений от посольства США в преддверии согласованного митинга оппозиции в центре Москвы 10 августа.
Напомним, ранее в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосгоризбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.
Как сообщал «Ридус», во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек. До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.
Войти через социальные сети: