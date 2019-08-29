Эрдоган припугнул Трампа покупкой Су-35 и Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки новейших российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

«Почему бы и нет. Мы приезжали сюда не зря. Если США не поставят F-35, мы обязательно рассмотрим Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы», — цитирует Эрдогана турецкое издание Haberturk.

Заявление прозвучало накануне переговоров Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, на которых стороны должны будут окончательно выяснить вопрос о поставках F-35 в Турцию. Своими мыслями турецкий лидер поделился с журналистами в самолете, возвращаясь с Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.

При этом Реджеп Эрдоган подчеркнул, что не намерен ставить решение вопросов национальной безопасности Турции в зависимость от позиции иностранных держав.

Напомним, 27 августа Эрдоган обсудил с президентом России возможность продажи истребителя Су-57 во время посещения МАКС-2019. Владимир Путин на соответствующий вопрос турецкого коллеги ответил положительно.



Как сообщал «Ридус», ранее власти Турции интересовались закупкой в России истребителей Су-35 взамен американских F-35, на которые в Анкаре много лет рассчитывали, но получили отказ от США из-за покупки в России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Договор о поставке С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться расторжения контракта, угрожая отменить поставки F-35.

Когда первые «Триумфы» все же прибыли в Турцию, выяснилось, что США опасаются сбора разведданных о полетах F-35 их мощными радарами. В Вашингтоне эту сделку между Москвой и Анкарой назвали «ошибкой, которая нанесет непоправимый вред стратегическим отношениям» с Турцией. После этого бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал прессе о принципиальных разногласиях с США, которые привели бы к ухудшению отношений между странами, даже если бы Турция отказалась от закупок оружия в России.



Тем не менее в Вашингтоне пока не отчаялись уговорить Эрдогана отказаться от передового российского вооружения. Накануне министр обороны США Марк Эспер в очередной раз заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения Турции в программу производства F-35 в том случае, если турецкие власти откажутся от покупки у России новых С-400, а уже купленные и доставленные использовать не будут.