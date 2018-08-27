США объяснили несовместимость F-35 и С-400 в Турции

Белый дом разослал в СМИ пресс-релиз, в котором обосновал отказ от многомиллиардной сделки по поставке американских истребителей пятого поколения F-35 Вооруженным силам Турции. Из него следует, что в США опасаются сбора разведданных о полетах F-35 российскими зенитно-ракетными системами С-400.

«К сожалению, решение Турции о покупке российских систем ПВО С-400 делает невозможным дальнейшее участие страны в программе F-35. F-35 не могут сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения их передовых возможностей», — сказано в сообщении Белого дома.

«Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но покупка C-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с Альянсом», — отметили в американской администрации.



Несмотря на разъяснения американской стороны, Турция призвала Вашингтон отказаться от решения об исключении ее из программы по производству и эксплуатации F-35, на которую Анкара уже потратила более ста миллионов долларов.

«Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы [по С-400], это указывает на то, что США не стремятся добросовестно решить эту проблему Мы предлагаем США исправить эту ошибку, которая нанесет непоправимый вред нашим стратегическим отношениям», — цитирует ТАСС коммюнике турецкого МИДа.



Напомним, на днях Турция получила первый комплекс ЗРК С-400 из России, согласовав с Москвой место для размещения батареи ЗРК на границе с сирийской провинцией Ракка. Президент Турции Тайип Эрдоган особо отметил это событие на митинге, посвященном трехлетней годовщине попытки госпереворота, и уточнил, что новая турецкая система ПВО будет введена в строй в апреле 2020 года. Также на днях выяснилось, что Анкара отправила в Россию сотню специалистов для обучения работе на С-400.

Договор о поставке российских ракетных систем С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая прекратить поставки F-35 и предупреждая о возможности введения санкций. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.

На тот случай, если Турция не сможет закупить достаточное число F-35, Москва уже предложила обсудить возможные поставки истребителей российского производства. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также публично заявлял, что Анкара всегда сможет найти замену американским самолетам.