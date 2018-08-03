США предложили Турции не использовать С-400 в обмен на отказ от санкций

Госсекретарь Майк Помпео рассказал о новой попытке Вашингтона убедить власти Турции отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400: если не от закупки, то хотя бы от использования.

«Возможно, последуют еще санкции, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», — заявил Помпео в интервью Bloomberg.



Агентство отмечает, что США стремились продать Турции свои комплексы ПВО «Патриот» по крайней мере с 2013 года, но президент Эрдоган настаивал, чтобы сделка включала в себя передачу технологии и прав на разработку Турцией своих собственных ракетных систем. Администрация Обамы отказалась это сделать, и тогда турецкий лидер обратился к России.

Передать просьбу турецкому МИД не разворачивать С-400 поручили одному из ближайших соратников президента США сенатору Линдси Грэму. По всей видимости, сам Дональд Трамп сильно сомневается в положительном ответе и потому решил не выслушивать отказ самолично, чтобы не давать лишний повод для критики своим политическим оппонентам в Конгрессе.

«Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, то не нужно будет вводить санкции. Надеюсь убедить Турцию не вводить систему в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения», — цитирует Грэма сетевое издание Defense One.

Напомним, договор о поставке российских ракетных систем С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая прекратить поставки самолетов F-35 и предупреждая о возможности введения санкций. Однако Анкара отказывалась идти на уступки. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун заявил, что закупка вооружений в России — лишь повод для введения санкций, а не причина, так как Вашингтон стратегически опирается на Ближнем Востоке на Израиль, а потому не заинтересован в усилении Турции.

Недавно Турция получила первый комплекс ЗРК С-400 из России, согласовав с Москвой место для размещения батареи ЗРК на границе с сирийской провинцией Ракка. Президент Турции Тайип Эрдоган особо отметил это событие на митинге, посвященном трехлетней годовщине попытки госпереворота, и уточнил, что новая турецкая система ПВО будет введена в строй в апреле 2020 года. Также на днях выяснилось, что Анкара отправила в Россию сотню специалистов для обучения работе на С-400.

В США отрыто опасаются сбора разведданных о полетах F-35 российскими системами С-400. «Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но покупка C-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом», — пообещали в американской администрации.



Ранее «Ридус» в подробностях рассказывал, почему американцы категорически против совместного использования своих суперсовременных истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских комплексов С-400 Турцией.