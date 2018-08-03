найти ×
   
  • USD
    63.16
  • EUR
    70.29
СохранитьСохранено0
×

207420

США предложили Турции не использовать С-400 в обмен на отказ от санкций

Small f78f8d6c11
© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Госсекретарь Майк Помпео рассказал о новой попытке Вашингтона убедить власти Турции отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400: если не от закупки, то хотя бы от использования.

«Возможно, последуют еще санкции, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», — заявил Помпео в интервью Bloomberg.

Агентство отмечает, что США стремились продать Турции свои комплексы ПВО «Патриот» по крайней мере с 2013 года, но президент Эрдоган настаивал, чтобы сделка включала в себя передачу технологии и прав на разработку Турцией своих собственных ракетных систем. Администрация Обамы отказалась это сделать, и тогда турецкий лидер обратился к России.

Передать просьбу турецкому МИД не разворачивать С-400 поручили одному из ближайших соратников президента США сенатору Линдси Грэму. По всей видимости, сам Дональд Трамп сильно сомневается в положительном ответе и потому решил не выслушивать отказ самолично, чтобы не давать лишний повод для критики своим политическим оппонентам в Конгрессе.

«Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они не введут в строй С-400, то не нужно будет вводить санкции. Надеюсь убедить Турцию не вводить систему в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения», — цитирует Грэма сетевое издание Defense One.

Напомним, договор о поставке российских ракетных систем С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая прекратить поставки самолетов F-35 и предупреждая о возможности введения санкций. Однако Анкара отказывалась идти на уступки. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун заявил, что закупка вооружений в России — лишь повод для введения санкций, а не причина, так как Вашингтон стратегически опирается на Ближнем Востоке на Израиль, а потому не заинтересован в усилении Турции.

Недавно Турция получила первый комплекс ЗРК С-400 из России, согласовав с Москвой место для размещения батареи ЗРК на границе с сирийской провинцией Ракка. Президент Турции Тайип Эрдоган особо отметил это событие на митинге, посвященном трехлетней годовщине попытки госпереворота, и уточнил, что новая турецкая система ПВО будет введена в строй в апреле 2020 года. Также на днях выяснилось, что Анкара отправила в Россию сотню специалистов для обучения работе на С-400.

В США отрыто опасаются сбора разведданных о полетах F-35 российскими системами С-400. «Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но покупка C-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом», — пообещали в американской администрации.

Ранее «Ридус» в подробностях рассказывал, почему американцы категорически против совместного использования своих суперсовременных истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских комплексов С-400 Турцией.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
603724360читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038555читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

1007807читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

12135338читать позжечитаю позже