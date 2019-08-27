Эрдоган спросил у Путина о продаже Су-57

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность продажи новейшего российского истребителя Су-57 во время посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском.

Как можно слышать на опубликованной РИА Новости видеозаписи, между главами государств состоялся следующий диалог: «Это Су-57?.. А он уже летает?», — спросил Эрдоган у Путина. Тот ответил утвердительно. «А его можно купить?», — поинтересовался президент Турции. «Можете купить», — ответил Путин после небольшой паузы.

Во время осмотра авиатехники произошел еще один примечательный эпизод: Владимир Путин угостил Эрдогана российским мороженым, а затем на сдачу с пятитысячной купюры — всех сопровождающих. Турецкому лидеру досталось «Вoлогодское», а себе Путин взял «Коровку из Кореновки».

Напомним, в марте Путин объявил Су-57 лучшим в мире самолетом в своем классе по всем тактико-техническим показателям. 14 мая президент летал в Ахтубинск в сопровождении шести истребителей Су-57, чтобы осмотреть образцы перспективного вооружения. 29 июля стало известно, что в России началось серийное производство истребителей этой модели — Опытно-конструкторское бюро им. Сухого подписало с Министерством обороны РФ контракт на поставку более 70 самолетов.

Как сообщал «Ридус», ранее власти Турции интересовались закупкой в России истребителей Су-35 взамен американских самолетов F-35, на которые в Анкаре много лет рассчитывала, но получили отказ от США из-за покупки в России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Договор о поставке С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая отменить поставки F-35.

Когда первые «Триумфы» все же прибыли в Турцию, выяснилось что США опасаются сбора разведданных о полетах F-35 их мощными радарами. В Вашингтоне эту сделку между Москвой и Анкарой назвали «ошибкой, которая нанесет непоправимый вред стратегическим отношениям» с Турцией. После этого бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал прессе о принципиальных разногласиях с США, которые привели бы к ухудшению отношений между странами, даже если бы Турция отказалась от закупок оружия в России.