Турецкий генерал назвал Израиль причиной конфликтов с США

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун заявил о принципиальных разногласиях между Вашингтоном и Анкарой, которые привели бы к ухудшению отношений между странами, даже если бы Турция отказалась от закупок оружия в России.

«Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда. Боюсь, что проблемы в отношениях Америки с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400. На мой взгляд, С-400 — это лишь небольшая их часть», — заявил военный турецкому изданию Güneş.



По его словам, если Анкара и Вашингтон придут к соглашению по С-400, то США предъявят Турции новые требования, которые ослабят ее позиции на Ближнем Востоке.

В числе гипотетических мер по сдерживанию Турции Эргин Сайгун назвал требование США прекратить контакты с Ираном, создание курдского государства в Сирии и запрет на добычу ресурсов на Северном Кипре.

«Проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой», — заключил Сайгун.



Еще в 2015 году в США звучали предложения исключить Турцию из НАТО как «безрассудного и агрессивного союзника». Тогда это было связано с неожиданной атакой на российский бомбардировщик Су-24 и агрессивной риторикой Анкары в отношении России. Теперь российско-турецкие отношения нормализовались, но для Североатлантического альянса это не лучший, а возможно, даже худший сценарий, так как закупка высокотехнологичных вооружений в России ставит под вопрос военно-техническое сотрудничество внутри альянса и приводит к убыткам производителей оружия.

Напомним, на днях Турция получила первый комплекс ЗРК С-400 из России, согласовав с Москвой место для размещения батареи ЗРК на границе с сирийской провинцией Ракка. Президент Турции Тайип Эрдоган особо отметил это событие на митинге, посвященном трехлетней годовщине попытки госпереворота, и уточнил, что новая турецкая система ПВО будет введена в строй в апреле 2020 года. Также на днях выяснилось, что Анкара отправила в Россию сотню специалистов для обучения работе на С-400.

В США отрыто опасаются сбора разведданных о полетах F-35 российскими системами С-400. «Турция более 65 лет является давним и надежным партнером и союзником по НАТО, но покупка C-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО взяли на себя друг перед другом. Это будет иметь пагубные последствия для взаимодействия Турции с альянсом», — заявили на днях в американской администрации.