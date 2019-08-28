Крошечный котёнок стукнул огромного пса и удивился

В интернете смеются над роликом, в котором главными героями стали очень большой пёс и крошечный котёнок. Парочка лежит на кровати, при этом собака умильно смотрит на маленького кота, а тот размахивается и стукает её по носу. Пёс на это никак не реагирует, а котёнок выглядит удивлённым.

Когда вы попадаете в них своим лучшим выстрелом и не можете поверить, что они всё ещё стоят.

Смешное видео стало популярным на порталах Reddit и Gfycat, где собрало 16 тысяч лайков и почти 100 тысяч просмотров. В комментариях юзеры обсудили столь забавное противостояние двух очень разных по габаритам зверей.

Котёнок такой: „Ааа, я использовал не ту лапу… Вот почему он всё ещё жив!“

Пёс знал, что так и будет)

Какой милый кроха!

Собака тоже довольно симпатичная.

Это был важный жизненный урок для кота

Собака: Человек любит тебя, так что ты мне тоже нравишься!

Котёнок: Я тебя ненавижу.

Эта собака говорит: „Ого!“

Милота))

Кот: Отвали, ты большой болван!

Собака: Ты просто прелесть.

Кот: БУМ!

Собака: Ого! Так очаровательно!

Об отношениях котов и собак снято множество смешных видеороликов. Ранее «Ридус» рассказывал, как один пёс решил погладить кошку по примеру хозяина, получилось не очень хорошо, зато смешно.

Также мы рассказывали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.

А ещё мы писали о собаке породы кане-корсо, которая боится других собак, зато обожает кошек и считает себя их мамой-кошкой.

Очень любопытной получилась история о том, как хозяйка установила дома камеру, чтобы выяснить, чем занимаются её кот и собака, когда её нет дома. Правда об отношениях животных поразила тысячи интернет-пользователей.

А также мы рассказывали, как кот выгулял собаку, взяв поводок в зубы. Комментаторы назвали пушистого альфа-самцом.