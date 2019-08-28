Крошечный котёнок стукнул огромного пса и удивился
- 28 августа 2019, 15:30
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В интернете смеются над роликом, в котором главными героями стали очень большой пёс и крошечный котёнок. Парочка лежит на кровати, при этом собака умильно смотрит на маленького кота, а тот размахивается и стукает её по носу. Пёс на это никак не реагирует, а котёнок выглядит удивлённым.
Когда вы попадаете в них своим лучшим выстрелом и не можете поверить, что они всё ещё стоят.
Смешное видео стало популярным на порталах Reddit и Gfycat, где собрало 16 тысяч лайков и почти 100 тысяч просмотров. В комментариях юзеры обсудили столь забавное противостояние двух очень разных по габаритам зверей.
Котёнок такой: „Ааа, я использовал не ту лапу… Вот почему он всё ещё жив!“
Пёс знал, что так и будет)
Какой милый кроха!
Собака тоже довольно симпатичная.
Это был важный жизненный урок для кота
Собака: Человек любит тебя, так что ты мне тоже нравишься!
Котёнок: Я тебя ненавижу.
Эта собака говорит: „Ого!“
Милота))
Кот: Отвали, ты большой болван!
Собака: Ты просто прелесть.
Кот: БУМ!
Собака: Ого! Так очаровательно!
Об отношениях котов и собак снято множество смешных видеороликов. Ранее «Ридус» рассказывал, как один пёс решил погладить кошку по примеру хозяина, получилось не очень хорошо, зато смешно.
Также мы рассказывали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.
А ещё мы писали о собаке породы кане-корсо, которая боится других собак, зато обожает кошек и считает себя их мамой-кошкой.
Очень любопытной получилась история о том, как хозяйка установила дома камеру, чтобы выяснить, чем занимаются её кот и собака, когда её нет дома. Правда об отношениях животных поразила тысячи интернет-пользователей.
А также мы рассказывали, как кот выгулял собаку, взяв поводок в зубы. Комментаторы назвали пушистого альфа-самцом.
Войти через социальные сети: