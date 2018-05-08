«Альфа-самец!»: кот выгулял собаку на поводке
- 10 июля 2019, 12:00
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В Сети стало вирусным видео, в котором можно увидеть кошку и собаку гуляющих по улице. При этом рыжий кот держит в зубах розовый поводок, надетый на пса породы сиба-ину и как будто выгуливает его. Когда пёс пытается бежать быстрее, кот дёргает за поводок, притормаживая его, и собака послушно останавливается.
Когда ваша собака ходит слишком быстро.
Удивительный ролик собрал больше 14 тысяч лайков на портале Reddit. Необычное распределение ролей в паре кошка-собака вызвало восторг и смех среди интернет-пользователей:
Мы ясно можем видеть, кто лидер стаи.
Вожак!
Кот — настоящий альфа-самец.
Как только кошка узнала, какую власть она имеет над собакой…
Глупый пёс, ты должен знать, что кошки управляют миром!
Человек, ты держи камеру, а я подержу эту собаку на поводке.
Он выгуливает собак лучше, чем я!
Это лучшее, что я видел за весь день.
Удивительный кот :)
Кошка — босс.
Вау, я люблю это!
Если у вас дома живёт и кошка и собака, скорее расскажите нам, как развиваются их отношения. Это очень интересно!
«Ридус» не в первый раз рассказывает об особенных отношениях собак и котиков. Так, мы писали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.
А ещё мы писали о собаке породы кане-корсо, которая боится других собак, зато обожает кошек и считает себя их мамой-кошкой.
Очень любопытной получилась история о том, как хозяйка установила дома камеру, чтобы выяснить, чем занимаются её кот и собака, когда её нет дома. Правда об отношениях животных поразила тысячи интернет-пользователей.
Войти через социальные сети: