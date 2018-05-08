«Альфа-самец!»: кот выгулял собаку на поводке

В Сети стало вирусным видео, в котором можно увидеть кошку и собаку гуляющих по улице. При этом рыжий кот держит в зубах розовый поводок, надетый на пса породы сиба-ину и как будто выгуливает его. Когда пёс пытается бежать быстрее, кот дёргает за поводок, притормаживая его, и собака послушно останавливается.

Когда ваша собака ходит слишком быстро.

Удивительный ролик собрал больше 14 тысяч лайков на портале Reddit. Необычное распределение ролей в паре кошка-собака вызвало восторг и смех среди интернет-пользователей:

Мы ясно можем видеть, кто лидер стаи.

Вожак!

Кот — настоящий альфа-самец.

Как только кошка узнала, какую власть она имеет над собакой…

Глупый пёс, ты должен знать, что кошки управляют миром!

Человек, ты держи камеру, а я подержу эту собаку на поводке.

Он выгуливает собак лучше, чем я!

Это лучшее, что я видел за весь день.

Удивительный кот :)

Кошка — босс.

Вау, я люблю это!

Если у вас дома живёт и кошка и собака, скорее расскажите нам, как развиваются их отношения. Это очень интересно!

«Ридус» не в первый раз рассказывает об особенных отношениях собак и котиков. Так, мы писали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.

А ещё мы писали о собаке породы кане-корсо, которая боится других собак, зато обожает кошек и считает себя их мамой-кошкой.

Очень любопытной получилась история о том, как хозяйка установила дома камеру, чтобы выяснить, чем занимаются её кот и собака, когда её нет дома. Правда об отношениях животных поразила тысячи интернет-пользователей.