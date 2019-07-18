Собака попыталась гладить кошку по примеру хозяина

В интернете стал популярным ролик, в котором можно увидеть кота и собаку, сидящих рядом, затем в кадре появляется рука хозяина и гладит кошку. Пёс немедленно следует примеру человека и неуклюже пытается погладить кота лапой, что пушистый очевидно терпит. Но когда собака присоединяет к первой лапе вторую, кот начинает огрызаться. Это смешное видео собрало почти 30 тысяч просмотров на Reddit.

Собака старается изо всех сил 😁

Комментаторы восхитились сдержанности и терпению кота и отметили, что их кошки не позволили бы собаке так неаккуратно с собой обращаться.

Я бы сказал, что кошка очень дружелюбна, моя ударила бы пса, когда он попробовал эту технику двойной лапы!

Да, кошка на самом деле впечатляет меня больше всего. Мой кот активно менял курс, чтобы просто пройти мимо моей собаки и дать ей пощечину.

Моя кошка даже не позволила бы моей собаке даже приблизиться к ней!

А моя кошка дала бы мне пощечину.

Пёс определённо собирается найти какашку в своей собачьей постели сегодня вечером))

Кошка такая: «Да ладно, хорошо, неплохо, давай полегче, ПОЛЕГЧЕ! ВТФ! СТОООП! Стой! Хватит!

Действительно кошка проявила невероятную сдержанность, не ударив эту собаку.

Собаки должны так невероятно раздражать, если ты кошка. Вроде как худший коллега на работе, который никогда не перестаёт говорить.

У кошек 9 жизней. Как думаешь, сколько их у тебя, пёс?

Эта кошка удивительная! Может быть, в доме есть маленькие дети, и это объясняет еёневероятное терпение.

Если у вас дома живёт и кошка и собака, скорее расскажите нам, как развиваются их отношения. Это очень интересно!

«Ридус» не в первый раз рассказывает об особенных отношениях собак и котиков. Так, мы писали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.

А ещё мы писали о собаке породы кане-корсо, которая боится других собак, зато обожает кошек и считает себя их мамой-кошкой.

Очень любопытной получилась история о том, как хозяйка установила дома камеру, чтобы выяснить, чем занимаются её кот и собака, когда её нет дома. Правда об отношениях животных поразила тысячи интернет-пользователей.

А также мы рассказывали, как кот выгулял собаку, взяв поводок в зубы. Комментаторы назвали пушистого альфа-самцом.