Что делают кот и собака одни дома, сняли на видео

Знаете ли вы, чем занимаются ваши питомцы, когда вас нет дома? Устраивают звериные вечеринки, съедают всё, что плохо лежит, или весь день спят без задних лап? Пользовательница портала Reddit решила найти ответ на этот вопрос и установила дома видеокамеру, чтобы понаблюдать за своими кошкой и собакой в прямом эфире, сидя на работе. Отрывком из видеотрансляции девушка поделилась с интернет-сообществом, удивив и растрогав тысячи пользователей.



В этом умилительном ролике вы видите пса по кличке Джоуль и рыжего кота по кличке Кельвин. Звериные имена связаны с наукой, потому что хозяева — инженеры. И, кстати, дома у них живут два котика и две собаки. Но именно эта парочка особенно подружилась, и, даже оставшись одни дома, они спят в обнимку.

Пользователи пришли в восторг и в шутку предложили владелице продавать доступ к своим видеотрансляциям:

Фраза „жить как кошка с собакой“ обретает новый смысл.

Шикарно, я бы заплатил за доступ, как за подписку на Netflix!

Продавайте видео в Норвегию, у них есть такая штука под названием „медленное ТВ“ — видео из окна поезда, вязание бабушки, игры с животными. Ваше отлично зайдёт.

Хозяйка дружных зверей поблагодарила всех за столь тёплые отзывы и пообещала выкладывать больше фото и видео своих питомцев.

Также в Сети отметили, что кот выглядит абсолютно спокойным, а собака немного обеспокоена, что подтверждает распространённые стереотипы:



Хозяин каждый день уходит, и пёс каждый день волнуется и надеется, что он останется. Котам же всё равно.

Кошки такие: „О, ты дома? Не заметила, что ты уходил. Но раз уже ты здесь, открой мне пачку кошачьей еды“.

Да бросьте, пёс просто беспокоился, что его друзья-собаки из парка могут увидеть это зрелище. Ведь он опасный зверь, а вовсе не милый домосед.

Ранее «Ридус» рассказывал, как видеоблогер прикрепил к ошейнику своего кота камеру GoPro и заснял все его приключения. Ролик получился забавным и местами неожиданным.

К слову о стереотипах, один хозяин притворялся мёртвым сначала перед своей собакой, а потом — перед своим котом, чтобы посмотреть на реакцию питомцев.