Найден пёс, который боится других собак, зато обожает кошек

Шестилетняя собака породы кане-корсо по кличке Элита живёт среди кошек и считает себя одной из них. Хозяйка Алёна Гаврилова — новосибирская зоозащитница, подбирает бездомных котят на улице, выхаживает, а потом пристраивает в добрые руки.

«Когда приносила домой щенков, пёс их боялся, даже не подходил. Зато с удовольствием проводит время с котиками, а новорождённых малышей вылизывает, как мама-кошка», — смеётся девушка.

Недавно в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, на которой можно увидеть нежные объятия собаки с кошкой Маней, которая временно живёт в этой семье, но уже ищет новый дом.



«Маню я сейчас пристраиваю, она очень ласковая, всех любит, и её тоже. Она живёт у нас три месяца, и за это время они очень подружились с Элитой, вместе играют, кушают, дурачатся», — рассказала Алёна журналистам «КП».

Собаку с необычным характером завёл муж сибирячки, очень хотел пса. «Удивительно, что при такой настороженности к другим собакам наша Элита обожает кошек и позволяет им буквально всё. Эти наглецы могут и в собачью миску залезть, а она сидит, ждёт, когда они поедят», — говорит девушка.

«Ридус» не в первый раз рассказывает об особенной любви собак к котикам. Так, мы писали, как хаски нашла в лесу коробку с семью новорождёнными котятами, брошенными умирать, и спасла их.

Также мы писали о том, как старый пёс стал папой для целого выводка осиротевших утят. И эта история способна растопить даже самое чёрствое сердце!



А настоящими звёздами интернета стали пёс Генри и котёнок Балу, которые вместе путешествуют. Причём Балу очень любит лежать на голове у собаки, за что его в шутку прозвали «шапка-кот».

