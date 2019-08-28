Раскрыт объем «секретной» экономики России

Негласные расходы России на объекты национальной безопасности в 2017 году составили почти пять триллионов рублей, что соответствует 5,3% ВВП, выяснили журналисты.

«Общие расходы российской экономики на чувствительные с точки зрения национальной безопасности объекты — вооружения длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности — в 2017 году составили 4,85 триллионов рублей», — пишет РБК со ссылкой на новые данные Росстата о национальных счетах России в 2014—2018 годах.

Под вооружениями длительного пользования подразумеваются самолеты, корабли, танки тому подобная военная техника, а под продуктами интеллектуальной собственности — научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.

Подсчеты издания основаны на официальных публикациях Росстата об объемах, структуре и динамике ВВП. В валовое накопление основного капитала включены расходы на системы вооружения и интеллектуальную собственность, однако они не детализированы. Вычислить можно только общую сумму — это разница между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 триллиона рублей) и указанными в статистике затратами на основные фонды.

Актуальные данные есть только за 2017 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2018 год. Именно на 2017 год пришелся пик гособоронзаказа.

Сам Росстат конкретные траты на национальную безопасность не раскрывает из-за секретности — это государственная тайна. Известны лишь общие цифры, например, на реализацию одной только госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы предусмотрено 20 триллионов рублей, однако это далеко не все траты бюджета РФ на оборону.

Напомним, на днях Министерство экономического развития РФ снизило оценку роста реальных доходов населения к концу года почти до нуля, а также допустило скатывание экономики России в рецессию в 2021 году. Одновременно Росстат обновил данные по численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, и она оказалась выше, чем год назад. Заодно выяснилось, что приток капитала в российский госдолг резко замедлился.

Кроме того, Росстат подсчитал, что половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления, а почти 15% российских семей могут позволить себе тратить деньги только на еду — даже покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают у них затруднения. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан.