Росстат опубликовал исследование уровня бедности

Росстат обновил данные по численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, и она оказалась выше, чем год назад.



«Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года — 11 185 рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения», — сказано в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.



Всего месяц назад в Росстате отчитывались, что в первом квартале 2019 года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,9 миллиона человек, что соответствует 14,3% населения. Получилось, что по сравнению с первым кварталом численность малоимущего населения снизилась сразу на 1,6% (с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек).

Тем не менее, Росстат зафиксировал увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со вторым кварталом 2018 года, когда он составлял 12,5%. По планам правительства, в 2019 году уровень бедности должен был снизиться до 12% населения, а не вырасти.

«Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%», — объяснили чиновники.

Недавно Росстат также публиковал данные о размере зарплат в России в 2019 году. Оказалось, что медианная зарплата составляет 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше этой суммы, а у половины — ниже. Самая распространенная (модальная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. При этом в ведомстве подсчитали, что средняя зарплата в России составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной и модальной за счет состоятельных людей с очень большими белыми доходами.

Накануне Министерство экономического развития РФ снизило оценку роста реальных доходов населения к концу года почти до нуля, а также допустило скатывание экономики России в рецессию в 2021 году.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россияне смирились с бедностью.