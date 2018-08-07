Медведев насчитал в России 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан. Такие данные он привел в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год.

«19 миллионов человек живут так, как жить не должны. Многим людям трудно, некоторые просто выживают», — цитирует главу правительства газета «Известия».



Медведев отметил, что зарплата бюджетников уже проиндексирована на уровень выше инфляции, однако цифра в 400 тысяч человек, на которую в результате усилий правительства уменьшилось число бедных, «не та, которую всем бы хотелось».



Также премьер затронул тему пенсионного обеспечения. Нынешний размер выплат, по его словам, далек от того, чтобы обеспечить пенсионерам достойную жизнь. «Достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег», — признал он.



В ходе того же выступления в Госдуме Медведев пообещал повысить пособие по уходу за ребенком после полутора лет так, «чтобы это была достаточно весомая добавка в семейный бюджет», но только с 2020 года. В настоящее время эта социальная выплата составляет 50 рублей — чуть меньше стоимости одной поездки в столичном метро.



Напомним, по официальным данным Росстата, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. Каждый восьмой (12%) россиянин пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода — о таких и сказал Медведев.

Недавно аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка выяснили, что 3% самых обеспеченных россиян владеют почти всем богатством страны, а институт швейцарского банка Credit Suisse сообщил о росте числа долларовых миллионеров в России с июля 2017 по июль 2018 года сразу на 30%.



Ранее «Ридус» рассказывал, почему пропасть между богатыми и бедными в России растет, а обнищание среднего класса тормозит глобальную экономику.

