Росстат: половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

«Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%). Для поддержания уровня жизни россияне берут все больше кредитов», — сообщает РБК.

Ложка меда в бочке дегтя: по сравнению с прошлым годом число живущих «от получки до получки» россиян немного снизилось — с 49,8% до 48,2% семей. Поломка необходимой бытовой техники или задержка зарплаты переводит такие семьи в режим жесточайшей экономии и ставит на грань нищеты.

Перешли эту черту почти 15% российских семей: они сообщили сотрудникам Росстата, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.

В своем итоговом докладе о социально-экономическом развитии России за 2018 год Росстат показал, что более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей. Каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан. Такие данные он привел в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год.

При этом аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка выяснили, что 3% самых обеспеченных россиян владеют почти всем богатством страны, а институт швейцарского банка Credit Suisse сообщил о росте числа долларовых миллионеров в России с июля 2017 по июль 2018 года сразу на 30%.