В Минэкономразвития разглядели риск рецессии в России

Министерство экономического развития РФ снизило оценку роста реальных доходов населения к концу года почти до нуля, а также допустило скатывание экономики России в рецессию в 2021 году.

«Минэкономразвития снизило оценку роста реальных доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1%. В 2020-м теперь ожидается более скромный рост ВВП, чем в предыдущем прогнозе, а в 2021-м министерство даже допускает рецессию», — пишет РБК со ссылкой на материалы ведомства.

В частности, оценка роста ВВП на будущий год понижена с 2 до 1,7%, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3%.

Учитывая печальную ситуацию с доходами населения, инфляция могла бы быть ниже, однако банки с помощью кредитов поддерживают спрос и цены на товары, вынуждая тем самым ЦБ держать ключевую ставку на повышенном уровне. Все это, в свою очередь, делает невозможным удешевление ипотеки и облегчение условий корпоративного кредитования, а рост процентных платежей по кредитам ложится на население непосильным бременем.

Поскольку бесконечно выдавать новые кредиты невозможно, в Минэкономразвития опасаются спада потребительского спроса в 2020 году, вместе с ним придет и спад экономики. «В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий „внезапной остановки“ потребительского кредитования», — предупреждает министерство. В таком случае ВВП в 2021 году может упасть на 0,6%, вместо желаемого правительством роста в несколько процентов.

Впрочем, еще большее влияние на российскую экономику могут оказаться внешние причины, такие как торговая война между США и Китаем, которая грозит рецессией странам с гораздо более сильной экономикой, чем российская, причем в планетарном масштабе.

Всего неделю назад Росстат объявил о росте реальной зарплаты россиян в июле на 3,5% в годовом выражении, а за первые семь месяцев текущего года — на 2,1%. Данные по реальным доходам россиян официальное статистическое ведомство, согласно новой методике, предоставляет лишь раз в квартал. По итогам первого полугодия реальные доходы снизились на 1,3% при росте реальных зарплат на 1,8% и назначенных пенсий на 0,8%. При этом инфляция после мартовского пика в 5,3% в июне замедлилась до 4,7%.

Недавно Росстат также публиковал данные о размере зарплат в России в 2019 году. Оказалось, что медианная зарплата составляет 34,3 тысячи рублей. Это означает, что у половины россиян зарплата выше этой суммы, а у половины — ниже. Самая распространенная (модальная) зарплата в России составляет лишь 23,5 тысячи рублей. При этом в ведомстве подсчитали, что средняя зарплата в России составляет 47,6 тысячи рублей. Она выше медианной и модальной за счет состоятельных людей с очень большими белыми доходами.

Как сообщал «Ридус», в январе — марте численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 20,9 миллиона человек, что соответствует 14,3% населения. В тот же период 2018 года их было 20,4 миллиона, так что бедность в России растет.