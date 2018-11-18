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В России началось серийное производство истребителей Су-57

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В России запустили в серийное производство многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) им Сухого подписало с Министерством обороны РФ контракт на поставку более 70 самолетов, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию авиационного холдинга.

Как сообщал «Ридус», в мае нынешнего года Президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поручил к 2028 году полностью переоснастить не менее трех авиаполков новейшими истребителями пятого поколения Су-57.

Двумя месяцами ранее Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

Су-57 (Т-50) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

К опытно-боевой эксплуатации этих истребителей в России приступили в начале февраля. Позже в Сети появилось видео, запечатлевшее их полет в Сирии.

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