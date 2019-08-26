У Госдумы попросили закон об уголовном наказании для хозяев злых собак

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой принять закон об уголовном наказании за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали с нарушением требований закона.

Аманлиев предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». Если в результате нападения собаки из списка опасных пород здоровью человека был причинен легкий вред, то это должно наказываться штрафом до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев, считает общественник.



За вред средней тяжести беспечного хозяина опасной собаки предложено наказывать штрафом до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до одного года либо обязательными работами до 250 часов. Если был нанесен тяжкий вред здоровью, хозяину будет грозить лишение свободы до трех лет.

В случае летального исхода из-за нападения собаки Аманлиев полагает правильным сажать ее хозяина на пять и семь лет в зависимости от числа погибших, передает RT.

Согласно части 6 статьи 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается независимо от места выгула, кроме случаев, когда такая собака находится на огороженной территории своего владельца. В конце июля правительство утвердило список опасных пород собак, но наказания за нарушение запрета на выгул этих собак без намордника в России до сих пор не предусмотрено.



Как сообщал «Ридус», недавно депутатов Госдумы попросили проголосовать за крупный штраф за выгул опасных собак без намордника, дополнив Административный кодекс РФ отдельной статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

Напомним, ежегодно в России от нападения собак гибнут взрослые и дети, многие получают травмы и тяжелые увечья на всю оставшуюся жизнь. Из недавних случаев — нападение среднеазиатской овчарки (алабая) на 9-летнего мальчика в подмосковной Шатуре. Сбежавший с территории частного домовладения алабай напал на ребенка на детской площадке, разорвал ему куртку, покусал руки и вырвал кусок мяса из левого бедра. Мальчик выжил и был госпитализирован. Другому мальчику из поселка Коченево в Новосибирской области повезло меньше: сторожевой пес загрыз 4-летнего ребенка насмерть, когда тот пробежал рядом с его будкой.