найти ×
   
  • USD -0.06
    65.35
  • EUR -0.08
    73.36
СохранитьСохранено0
×

212074

Следователи проверяют информацию о нападении алабая на ребенка в Шатуре

Small f1a6d446e0

Появившаяся в СМИ информация о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на 9-летнего мальчика в подмосковной Шатуре будет проверена следователями, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее СМИ написали о том, что 7 апреля сбежавший с территории частного домовладения алабай напал на ребенка, находившегося на детской площадке.

По данным СМИ, мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации», — заявила ТАСС Врадий.

Как пишет kp.ru, 60-килограммовый агрессивный пес порвал куртку мальчика и стал кусать его за руки и ноги. По словам сестры пострадавшего, у ее брата травмированы левая кисть, плечо и пальцы. «Но самое страшное — это левое бедро, там собака буквально отгрызла кусок мяса», — рассказала она изданию. Она добавила, что помимо наложения швов ее брату сделали прививку от бешенства.

И хотя хозяин собаки уже извинился перед мамой мальчика, она твердо намерена обратиться в суд.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
5290226читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
331705767читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

18349961читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202393читать позжечитаю позже