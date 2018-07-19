Следователи проверяют информацию о нападении алабая на ребенка в Шатуре

Появившаяся в СМИ информация о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на 9-летнего мальчика в подмосковной Шатуре будет проверена следователями, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее СМИ написали о том, что 7 апреля сбежавший с территории частного домовладения алабай напал на ребенка, находившегося на детской площадке.

По данным СМИ, мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации», — заявила ТАСС Врадий.

Как пишет kp.ru, 60-килограммовый агрессивный пес порвал куртку мальчика и стал кусать его за руки и ноги. По словам сестры пострадавшего, у ее брата травмированы левая кисть, плечо и пальцы. «Но самое страшное — это левое бедро, там собака буквально отгрызла кусок мяса», — рассказала она изданию. Она добавила, что помимо наложения швов ее брату сделали прививку от бешенства.

И хотя хозяин собаки уже извинился перед мамой мальчика, она твердо намерена обратиться в суд.