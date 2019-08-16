У Госдумы попросили огромный штраф за выгул опасных собак без намордника

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой дополнить Административный кодекс РФ отдельной статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак».

За нарушение этого запрета Аманлиев предложил установить наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Для богатых и безответственных собачников он попросил добавить к штрафу также административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы продолжительностью до 30 часов, передает RT.

«Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — подчеркнул правозащитник.



Напомним, ежегодно в России от нападения собак гибнут взрослые и дети, многие получают травмы и тяжелые увечья на всю оставшуюся жизнь. Из недавних случаев — нападение среднеазиатской овчарки (алабая) на 9-летнего мальчика в подмосковной Шатуре. Сбежавший с территории частного домовладения алабай напал на ребенка на детской площадке, разорвал ему куртку, покусал руки и вырвал кусок мяса из левого бедра. Мальчик выжил и был госпитализирован.

Другому мальчику из поселка Коченево в Новосибирской области повезло меньше: сторожевой пес загрыз 4-летнего ребенка насмерть, когда тот пробежал рядом с его будкой.

Согласно части 6 статьи 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка запрещается независимо от места выгула, кроме случаев, когда такая собака находится на огороженной территории своего владельца. Однако на момент принятия закона в декабре 2018 года было неясно, какие собак считаются потенциально опасными.



В марте 2019 года в Министерстве внутренних дел РФ составили список 69 потенциально опасных пород собак, у которых генетически заложена предрасположенность к агрессии. В перечень были включены породы, которые используются используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.

В конце июля правительство утвердило список опасных пород собак, но в сокращенном виде. В перечень вошли лишь 12 пород, среди которых акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы. Наказания за нарушение запрета на выгул этих собак без намордника в России до сих пор не предусмотрено.