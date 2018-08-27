В Новосибирской области 4-летний мальчик умер от укусов сторожевого пса

В поселке Коченево Новосибирской области игравший на улице ребенок пробежал рядом с находившейся на цепи сторожевой собакой, в результате чего та укусила его.

В больнице, куда 4-летнего мальчика доставили для оказания первой медицинской помощи, он через некоторое время скончался от полученных травм.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, инцидент произошел вечером 2 июня. Дети играли без присмотра взрослых на улице Осенняя райцентра Коченево.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», говорится в сообщении.

Проведены первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.